Нижегородский автобус №39 пустят по новому маршруту с июля Общество

В Нижнем Новгороде с 1 июля автобус №39 начнёт курсировать по новому маршруту. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Изменения связаны с необходимостью компенсировать движение трамвая №417, который ранее обслуживал участок от улицы Игарской (также известной как Удмуртская) до Московского вокзала. Новый автобусный маршрут призван закрыть этот пробел и обеспечить пассажирам удобную альтернативу.

Согласно обновлённой схеме, автобус №39 будет следовать по следующим улицам: проспект Ленина, Новикова-Прибоя, Удмуртская, Донбасская, Кировская, Премудрова, Порт-Артурская, Дачная, Украинская, Балаклавский переулок, Обухова, Октябрьской Революции, Чкалова, Прокофьева, Литвинова и Даля.

Как уточнили в ЦРТС, перевозчика, который будет обслуживать маршрут, определят по итогам конкурсной процедуры.

Ранее сообщалось, что автобус №27 в Нижнем Новгороде поменяет маршрут из-за трехмесячного ремонта на улице Артельной.