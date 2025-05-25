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Общество

Перевозчиков на три новых автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде

19 июня 2025 14:52  [63] Общество
Перевозчиков на три новых автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде

Власти Нижегородской области начали поиск подрядчиков для обслуживания трех муниципальных автобусных маршрутов в границах городского округа Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Конкурс объявило государственное казенное учреждение "Центр развития транспортных систем". Речь идет о маршрутах № 104 "Улица Усилова – Санаторий имени ВЦСПС", № 111 "Завод НИТЕЛ – Деревня Комарово" и № 171 "ЖК Окский берег – Микрорайон Верхние Печеры".

Общая стоимость контрактов превышает 24,9 миллиона рублей. Наибольшая сумма предусмотрена для маршрутов № 171 и №104 — по 9,9 млн рублей. За обслуживание маршрута № 111 предусмотрено 4,9 млн рублей. 

Все три маршрута будут обслуживаться автобусами среднего класса. Срок выполнения работ — с 1 июля по 31 декабря 2025 года включительно. Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 25 июня.

Ранее сообщалось, что на линиях № 104 и № 171 планируется задействовать по шесть машин, на маршруте № 111 — четыре.

Также мы писали о запуске нового троллейбусного маршрута №1, на котором задействован транспорт с увеличенным автономным ходом, позволяющий движение без контактной сети на отдельных участках пути.

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Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
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