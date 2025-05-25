Владимир Беспалов: "Современные технологии учета газа должны быть доступными для населения" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

20 июня в Нижнем Новгороде состоялось выездное совещание комитета Государственной Думы РФ по энергетике на тему: "Вопросы интеллектуального учета поставок газа. Законодательный и технологический аспект". Эксперты обсудили вопросы реализации пилотных проектов интеллектуального учета газа, производственные и финансовые возможности его внедрения.

"Внедрение интеллектуальной системы учета газа позволяет значительно снизить влияние человеческого фактора на безопасность газа в быту, особенно в многоквартирных домах, поскольку современные приборы позволяют дистанционно перекрывать газ в случае его утечки", - отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный.

Нижний Новгород был выбран в качестве площадки не случайно: именно здесь реализуется пилотный проект по установке интеллектуальных приборов учёта газа абонентам за счет средств поставщика газа. В период с июля 2023 по сентябрь 2024 года такими счетчиками оснастили 1603 домовладений, использующих газ для отопления. Это позволило обеспечить повышение достоверности учета газа за счёт автоматической передачи данных, исключить планово-нормативные начисления, более оперативно устранять утечки газа и негерметичность сетей.

В совещании принял участие председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов, который отметил конструктивное сотрудничество региональных и федеральных парламентариев в вопросах законодательного обеспечения газоснабжения.

"Для внедрения "умных" счетчиков газа мы должны сфокусироваться на двух важных моментах: надежная связь для бесперебойной передачи данных и удешевление производства приборов учета. Кроме того, важно вести разъяснительную работу с потребителями, показывать преимущества применения цифровых технологий - их удобство и безопасность. Это поможет выстроить эффективную работу служб и поднимет финансовую дисциплину граждан", - заключил Владимир Беспалов.

Напомним, что Законодательное собрание Нижегородской области поддержало разработанный депутатами Госдумы и сенатором от региона Ольгой Щетининой законопроект, направленный на наведение порядка в системе газораспределения, в том числе, в интересах социальной газификации, который сегодня готовится в Государственной Думе ко второму чтению. Также нижегородские законодатели поддержали принятие Федерального закона о регуляторных контрактах в газовой отрасли, поданные ими поправки при этом были учтены в его окончательной редакции.