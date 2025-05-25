56-летний мужчина заживо сгорел в Нижегородской области

Фото:
Ночной пожар в частном жилом доме в Навашинском округе унес жизнь 56-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, трагедия произошла 24 июня.
Площадь, охваченная огнем, составила 64 квадратных метра.
Для ликвидации возгорания были привлечены 14 сотрудников экстренных служб, а также четыре единицы спецтехники.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с начала 2025 года зафиксировано десять пожаров, причиной которых стала детская шалость с огнем.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+