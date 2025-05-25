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Происшествия

56-летний мужчина заживо сгорел в Нижегородской области

24 июня 2025 09:36  [102] Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Навашинском округе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ночной пожар в частном жилом доме в Навашинском округе унес жизнь 56-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, трагедия произошла 24 июня. 

Площадь, охваченная огнем, составила 64 квадратных метра.

Для ликвидации возгорания были привлечены 14 сотрудников экстренных служб, а также четыре единицы спецтехники.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с начала 2025 года зафиксировано десять пожаров, причиной которых стала детская шалость с огнем.

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Теги:
МЧС Навашинский городской округ Пожар
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