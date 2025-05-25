Следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре на Бонч-Бруевича Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего в одной из квартир на улице Бонч-Бруевича.

Как сообщили в нижегородском СУ СКР, после ликвидации огня в помещении было обнаружено тело мужчины.

На место происшествия незамедлительно прибыл следователь следственного отдела по Приокскому району Нижнего Новгорода регионального управления Следственного комитета РФ. Он организовал проведение процессуальной проверки.

При первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время сотрудники СК России продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил эксплуатации жилых помещений и строго призывает соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмах пассажиров в нижегородском автобусе.