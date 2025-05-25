Зарплата нижегородских медработников достигла 64 тысяч рублей

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Средняя зарплата в медицинской сфере Нижегородской области за последний год увеличилась на 17% и достигла 63,9 тысячи рублей. Такие данные приводит исследование сервиса hh.ru.
Параллельно с ростом доходов наблюдается увеличение спроса на медицинских специалистов. С начала года в регионе было открыто свыше 4,9 тысячи новых вакансий.
Во всём Приволжском федеральном округе, включая Нижегородскую область, с начала года размещено более 14,5 тысячи предложений работы для врачей разных направлений. Это составляет 43% от общего количества вакансий в медицине.
На втором месте по числу предложений — младший медицинский персонал, на долю которого приходится 23%. Замыкают тройку фармацевты и провизоры — 8%.
Несмотря на рост зарплат, уровень удовлетворенности медработников оставляет желать лучшего. Согласно опросу hh.ru, только 29% специалистов довольны своим доходом. Почти половина — 48% — считают его приемлемым, но недостаточным. Ещё 13% заявили о полном недовольстве уровнем оплаты труда.
Наиболее высокие зарплаты в регионе предлагают главным врачам — в среднем 102,4 тысячи рублей. Медицинские представители получают около 89,5 тысячи рублей, а врачи — примерно 85,5 тысячи рублей.
Самыми востребованными в Нижегородской области остаются специалисты следующих профессий: врач, главный врач, фармацевт-провизор, медсестра и медбрат, а также ветеринарный врач.
Ранее сообщалось, что рентгенолаборанты в частных клиниках Нижнего Новгорода зарабатывают до 115 тысяч рублей.
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