Ведущий бизнес-аналитик в Нижнем Новгороде может получать от 250 тысяч рублей Экономика

Самой высокооплачиваемой вакансией июня в Нижнем Новгороде стало предложение для ведущего бизнес-аналитика по направлению "1С:ERP". Работодатель готов платить от 250 тысяч рублей в месяц и предоставляет возможность гибридного формата работы.

Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob, изучив более 66 тысяч вакансий в крупнейших городах России и составив рейтинг самых привлекательных предложений.

На втором месте — вакансия водителя категории "Е". Кандидату обещают заработную плату от 182 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты и бонусы.

Третью строчку занял врач-невролог. Работу предлагает федеральная сеть клиник. Она готова платить от 150 до 250 тысяч рублей ежемесячно. Дополнительно сотруднику и его семье предоставляются льготы на медицинское обслуживание.

Также в список попала еще одна вакансия водителя категории "Е", на этот раз с требованием опыта от одного года. Предлагаемая зарплата — от 150 тысяч рублей.

Замыкает пятерку наиболее высокооплачиваемых вакансий водитель-машинист автокрана. Зарплата может достигать 150 тысяч рублей в месяц, а при необходимости работодатель предоставляет жилье.

По данным SuperJob, в июне в число самых привлекательных предложений в Нижнем Новгороде также вошли вакансии в таких сферах, как ритейл и оптовые продажи, строительство, производство, финансы, транспорт и логистика, здравоохранение и IT.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других крупных городах России. Так, высокооплачиваемые вакансии врачей попали в топ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Новосибирске и Челябинске. Водители с зарплатой выше 150 тысяч рублей востребованы в Москве, Санкт-Петербурге.

Работодатели Санкт-Петербурга, Краснодара и Нижнего Новгорода также разместили предложения для квалифицированных рабочих с оплатой свыше 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что менеджер по маркетингу в IT-сфере может найти работу с зарплатой до 230 тысяч в Нижнем Новгороде.