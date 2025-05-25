Директора яхт-клуба начали судить после гибели ребенка на Гребном канале Происшествия

Директор нижегородского яхт-клуба "Лето" Андрей Сподаренко оказался на скамье подсудимых в связи с гибелью 11-летнего мальчика на территории клуба, сообщает телеканал "Кстати" (16+). Трагедия произошла на Гребном канале 30 августа 2024 года.

По данным следствия, мальчик играл на спортивной площадке и повис на металлических футбольных воротах. Конструкция не выдержала веса ребенка и рухнула, придавив несовершеннолетнего. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались спасти школьника, однако полученные травмы оказались смертельными.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие установило, что спортивное оборудование находилось в ненадлежащем состоянии, а территория клуба не была должным образом контролируема.

Спустя почти год к ответственности привлекли руководителя яхт-клуба. По версии обвинения, он не обеспечил должный надзор за объектами на территории учреждения.

"Почему он не следил за территорией? Это его обязанность. Я считаю, что человек должен осознать свою ответственность", – заявила мать погибшего ребенка.

Сам фигурант отказался от комментариев в суде. В случае признания вины ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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