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Происшествия

Домогавшийся детей на площадке саровчанин получил 9 лет колонии

24 июня 2025 10:50  [104] Происшествия
Домогавшийся детей на площадке саровчанин получил 9 лет колонии

Жителю Сарова, пристававшему к детям на игровой площадке в 2024 году, вынесли приговор. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

Напомним, летом 2024 года приехавший в поселок Аламасово Вознесенского района педофил начал приставать к детям на площадке. Испуганные малыши рассказали о случившемся родителям. Те быстро поймали саровчанина до прибытия полиции.

Следствие установило вину мужчины, и дело было передано в суд. Из-за характера преступления процесс проходил в закрытом режиме, включая заседание, на котором выносился приговор. Как рассказали журналистам родители, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в девять лет в колонии строгого режима.

По словам одного из родителей, обвиняемый не проявил ни раскаяния, ни желания извиниться перед семьями. Во время последнего слова он заявил, что сказать ему нечему.  Более того, после начала разбирательств некоторые родители начали получать угрозы. Одного из отцов неизвестные пытались убедить изменить показания дочери.

Родители пострадавших заявили, что удовлетворены приговором и не намерены его обжаловать.

Ранее сообщалось, что самосуд над педофилом, который надругался над подростком, устроили жители Первомайска.

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Теги:
Вознесенский район Дети Суд
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