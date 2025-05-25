Подрядчика осудят за хищение полумиллиона при ремонте нижегородского детсада Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, обвиняемого в незаконном использовании бюджетных средств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в сентябре 2021 года руководитель ООО "Европласт" заключил контракт с администрацией города на ремонт кровли детского сада № 297. Деньги на работы были выделены из бюджета, и подрядчик получил аванс на счёт своей организации.

Однако, как установила прокуратура, вместо выполнения работ обвиняемый начал снимать наличные и переводить средства на другие нужды. Часть денег ушла на оплату товаров, не связанных с ремонтом детского сада. В результате ущерб составил более 450 тысяч рублей.

Материалы проверки легли в основу уголовного дела по статье о присвоении средств с использованием служебного положения. Сейчас дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Дивеевского района выявила факт мошенничества при ремонте кровли здания средней общеобразовательной школы в 2023 году. Ущерб бюджету составил более 1,2 млн рублей.