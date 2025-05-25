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Экономика

Нижегородские власти профинансируют строительство ферм в 18 хозяйствах

24 июня 2025 13:06  [45] Экономика
Нижегородские власти профинансируют строительство ферм в 18 хозяйствах

Власти Нижегородской области направят бюджетные средства на поддержку сельхозпредприятий, планирующих строительство или модернизацию ферм. Субсидии получат 18 хозяйств из разных округов региона. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Наибольшее количество получателей субсидий — в Дальнеконстантиновском округе. Помощь получат АО "Березниковское", АО "Румянцевское" и АО "Тепелево". В Пильнинском округе средства направят СПК (колхозу) "Деяновский", а также индивидуальным предпринимателям Хасылу Камалетдинову и Рустяму Сабитову.

Финансирование также предусмотрено для СПК "Березники" в Гагинском округе, ООО "Мир" в Большеболдинском округе, ООО "Новый век" в Шарангском округе и ООО "КМ АГРО" в Княгининском округе.

Кроме того, субсидии получат СПК "Власть Советов" в Спасском округе, АО "Хмелевицы" в городском округе Шахунья, ООО "Керженецкие просторы" в городском округе Семеновский и другие сельхозпредприятия.

Все выплаты будут произведены в текущем году из средств регионального бюджета. Точные суммы субсидий не разглашаются.

Ранее сообщалось, что модернизированный молочный комплекс построят в городском округе Шахунья Нижегородской области к 2030 году.

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Теги:
АПК Строительство Субсидии
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