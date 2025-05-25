Порча арестованного авто в Дзержинске закончилась доследственной проверкой Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Дзержинске начата доследственная проверка по факту ареста автомобиля, принадлежащего должнику, задолжавшему более 640 тысяч рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Исполнительное производство в отношении мужчины находилось в работе у Дзержинского районного отдела судебных приставов Управления ФССП по Нижегородской области. В рамках процедуры пристав составил акт о наложении ареста на транспортное средство должника.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время проверка проводится в соответствии со статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Если будет установлено, что имущество было повреждено или уничтожено, материалы передадут для возбуждения уголовного дела по статье 312 УК РФ — за незаконные действия в отношении арестованного имущества.

Согласно закону об исполнительном производстве, арестованное имущество может быть передано на хранение специализированной организации, с которой у ФССП заключен договор. Ответственность за его сохранность несет либо эта организация, либо иное лицо, получившее имущество на хранение по акту судебного пристава.

Также в нижегородском ФССП уточнили, что после предоставления документов, подтверждающих право наследования, имущество может быть передано наследникам.

Ранее в сюжете телеканала "Кстати" (16+) наследники пожаловались на якобы испорченный во время хранения автомобиль, который приставы забрали у должника и не отдают родным после гибели мужчины на СВО.

Напомним, что по решению суда у нетрезвой нижегородки конфисковали внедорожник и передали его в зону СВО.