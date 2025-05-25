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Происшествия

Гибель женщины в водоеме на Автозаводе обернулась проверкой СК

24 июня 2025 17:21  [97] Происшествия
Гибель женщины в водоеме на Автозаводе обернулась проверкой СК

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Сотрудники нижегородского СК проводят проверку по факту инцидента гибели женщины в водоеме на Автозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

По данным СК, трагедия произошла в Автозаводском районе на улице Героя Шнитникова. Предварительно, женщина утонула во время купания в Оке. 

На место происшествия выезжал следователь следственного отдела по Автозаводскому району. Он организовал проверку.

В ходе первичного осмотра тела погибшей следователь не выявил признаков насильственной смерти или телесных повреждений криминального характера. Точную причину смерти поможет установить судмедэкспертиза. 

В настоящее время ведется сбор и анализ всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в районе Дзержинска в Оке утонула женщина. А 10 июня в Нижегородской области утонули сразу двое мужчин.

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Теги:
Автозаводский район Следственное управление Утонувшие
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