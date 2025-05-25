Гибель женщины в водоеме на Автозаводе обернулась проверкой СК

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Сотрудники нижегородского СК проводят проверку по факту инцидента гибели женщины в водоеме на Автозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
По данным СК, трагедия произошла в Автозаводском районе на улице Героя Шнитникова. Предварительно, женщина утонула во время купания в Оке.
На место происшествия выезжал следователь следственного отдела по Автозаводскому району. Он организовал проверку.
В ходе первичного осмотра тела погибшей следователь не выявил признаков насильственной смерти или телесных повреждений криминального характера. Точную причину смерти поможет установить судмедэкспертиза.
В настоящее время ведется сбор и анализ всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в районе Дзержинска в Оке утонула женщина. А 10 июня в Нижегородской области утонули сразу двое мужчин.
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