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Общество

Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Крутой

25 июня 2025 07:00  [104] Общество
Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Крутой

Стартовала процедура заключения контракта на возведение нового детского сада в деревне Крутой Кстовского района. Об этом сообщили представители местной администрации, отвечая на обращение жительницы в соцсети.

Местная жительница напомнила чиновникам о ранее данных обещаниях построить в деревне школу и дошкольное учреждение. В ответ власти подтвердили, что строительство детского сада запланировано и будет завершено к 2027 году.

По словам представителей местной администрации, проект школы также включён в государственную программу. Сейчас ведутся проектные работы, а ввод объекта в эксплуатацию и передача его в муниципальную собственность намечены на 2027 год. 

Напомним, что подрядчики не заявились на тендер по возведению детского сада в деревне Черемисское Кстовского округа.

Ранее минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство детсада возле деревни Кузнечихи.

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Теги:
Детсады Кстовский муниципалитет
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