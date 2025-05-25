Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Крутой Общество

Стартовала процедура заключения контракта на возведение нового детского сада в деревне Крутой Кстовского района. Об этом сообщили представители местной администрации, отвечая на обращение жительницы в соцсети.

Местная жительница напомнила чиновникам о ранее данных обещаниях построить в деревне школу и дошкольное учреждение. В ответ власти подтвердили, что строительство детского сада запланировано и будет завершено к 2027 году.

По словам представителей местной администрации, проект школы также включён в государственную программу. Сейчас ведутся проектные работы, а ввод объекта в эксплуатацию и передача его в муниципальную собственность намечены на 2027 год.

Напомним, что подрядчики не заявились на тендер по возведению детского сада в деревне Черемисское Кстовского округа.

Ранее минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство детсада возле деревни Кузнечихи.