Нижегородцы обеспечены детсадами на 100% Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородцы полностью обеспечены местами в детских садах. Об этом на заседании думы 24 апреля сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности администрации в 2024 году.

По его словам, за 5 лет на территории города построено 23 детских сада.

"Это позволило нам решить проблему нехватки мест для дошколят всех возрастных групп – теперь обеспеченность местами составляет 100%", - сказал он.

Городские власти продолжают работать над проблемой сокращения второй смены в школах. За пятилетку в Нижнем Новгороде появились 12 новых школ: в жилых комплексах "Новая Кузнечиха", "Цветы", корпус "Школы 800" в Сормове и в других районах.

Ранее сообщалось, что три детских сада и три школы отремонтируют в Нижнем Новгороде за 220 млн рублей.