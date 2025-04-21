Нижегородцы обеспечены детсадами на 100%

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Нижегородцы полностью обеспечены местами в детских садах. Об этом на заседании думы 24 апреля сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности администрации в 2024 году.
По его словам, за 5 лет на территории города построено 23 детских сада.
"Это позволило нам решить проблему нехватки мест для дошколят всех возрастных групп – теперь обеспеченность местами составляет 100%", - сказал он.
Городские власти продолжают работать над проблемой сокращения второй смены в школах. За пятилетку в Нижнем Новгороде появились 12 новых школ: в жилых комплексах "Новая Кузнечиха", "Цветы", корпус "Школы 800" в Сормове и в других районах.
Ранее сообщалось, что три детских сада и три школы отремонтируют в Нижнем Новгороде за 220 млн рублей.
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