Строительство нового детсада в ЖК "Торпедо" завершат к 2027 году Общество

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В жилом комплексе "Торпедо" в Нижнем Новгороде появится новый детский сад на 280 мест. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском депстрое.

Здание дошкольного учреждения возведут на улице Малоэтажной в Автозаводском районе. Оно будет трехэтажным и рассчитано на 280 воспитанников.

Проект детсада получил положительное заключение госэкспертизы. Его реализация входит в федеральный проект "Поддержка семьи" в рамках нацпроекта "Семья".

Напомним, контракт на строительство был заключен в марте текущего года. Начальная стоимость работ - 537 млн рублей. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Сообщалось, что весной-2025 в приволжской столице начнется строительство четырех детсадов.

Накануне были объявлены повторные конкурсы на выбору подрядчиков для возведения двух садиков в Советском районе.