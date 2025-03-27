Строительство нового детсада в ЖК "Торпедо" завершат к 2027 году

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В жилом комплексе "Торпедо" в Нижнем Новгороде появится новый детский сад на 280 мест. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском депстрое.
Здание дошкольного учреждения возведут на улице Малоэтажной в Автозаводском районе. Оно будет трехэтажным и рассчитано на 280 воспитанников.
Проект детсада получил положительное заключение госэкспертизы. Его реализация входит в федеральный проект "Поддержка семьи" в рамках нацпроекта "Семья".
Напомним, контракт на строительство был заключен в марте текущего года. Начальная стоимость работ - 537 млн рублей. Завершить строительство планируется в 2027 году.
Сообщалось, что весной-2025 в приволжской столице начнется строительство четырех детсадов.
Накануне были объявлены повторные конкурсы на выбору подрядчиков для возведения двух садиков в Советском районе.
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