Три школы и три детсада отремонтируют за 220 млн в Нижнем Новгороде

Шесть образовательных учреждений отремонтируют в 2025 году. Об этом доложила директор департамента строительства Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина на заседании профильной комиссии гордумы 15 апреля.
В порядок планируется привести три школы (№129, №47 и №151) и три садика (№166, №97 и №208). Предстоит осуществить ремонт кровли и фасада зданий, а также провести благоустройство территорий.
На капитальной ремонт учреждений выделено 220 млн рублей из бюджетных средств.
На данный момент определяют подрядчиков, все контракты планируется заключить до конца мая.
Напомним, в 2024 году отремонтировали 5 школ и 8 детских садов. На это ушло 290 млн рублей.
Ранее сообщалось, более 10 млн рублей выделили на текущий ремонт нескольких нижегородских школ.
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