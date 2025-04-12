Три школы и три детсада отремонтируют за 220 млн в Нижнем Новгороде Общество

Шесть образовательных учреждений отремонтируют в 2025 году. Об этом доложила директор департамента строительства Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина на заседании профильной комиссии гордумы 15 апреля.

В порядок планируется привести три школы (№129, №47 и №151) и три садика (№166, №97 и №208). Предстоит осуществить ремонт кровли и фасада зданий, а также провести благоустройство территорий.

На капитальной ремонт учреждений выделено 220 млн рублей из бюджетных средств.

На данный момент определяют подрядчиков, все контракты планируется заключить до конца мая.

Напомним, в 2024 году отремонтировали 5 школ и 8 детских садов. На это ушло 290 млн рублей.



Ранее сообщалось, более 10 млн рублей выделили на текущий ремонт нескольких нижегородских школ.