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Общество

Новое фейковое видео с Глебом Никитиным появилось в сети

24 июня 2025 16:00  [85] Общество
Новое фейковое видео с Глебом Никитиным появилось в сети

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В интернете распространилось поддельное видео с участием главы Нижегородской области Глеба Никитина. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ролик был создан с использованием технологий искусственного интеллекта.

На видео якобы губернатор обращается к депутату Госдумы Андрею Макарову. При этом в смонтированном материале используются голос и внешность Никитина, чтобы опровергнуть заявления Макарова.

"Просим быть бдительнее и не реагировать на подобные провокации", — подчеркнули в правительстве региона.

Ранее уже фиксировались случаи рассылки фейковых сообщений от имени губернатора в чат-ботах и мессенджерах.

Также нижегородцев предупреждали о фейковом Telegram-канале гордумы.

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Теги:
Глеб Никитин мошенники Фейк
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