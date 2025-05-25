Новое фейковое видео с Глебом Никитиным появилось в сети

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В интернете распространилось поддельное видео с участием главы Нижегородской области Глеба Никитина. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ролик был создан с использованием технологий искусственного интеллекта.
На видео якобы губернатор обращается к депутату Госдумы Андрею Макарову. При этом в смонтированном материале используются голос и внешность Никитина, чтобы опровергнуть заявления Макарова.
"Просим быть бдительнее и не реагировать на подобные провокации", — подчеркнули в правительстве региона.
Ранее уже фиксировались случаи рассылки фейковых сообщений от имени губернатора в чат-ботах и мессенджерах.
Также нижегородцев предупреждали о фейковом Telegram-канале гордумы.
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