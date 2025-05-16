Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского депутата Госдумы Станкевича Политика

Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич предупредил жителей региона о мошенниках, создавших фейковый аккаунт с его именем.

Как подчеркнул парламентарий, аферисты звонят жителям региона якобы от имени нижегородского депутата.

Станкевич попросил всех проявлять бдительность. Депутат рекомендовал нижегородцам не вступать в переписку с мошенниками, а сразу заблокировать фейковый аккаунт.

Напомним, что аферисты запустили в сеть фейковое видео с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Также они неоднократно рассылали сообщения якобы от имени главы региона.

Ранее мошенники создали в сети фейковый аккаунт заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.