Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского депутата Госдумы Станкевича

Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич предупредил жителей региона о мошенниках, создавших фейковый аккаунт с его именем.
Как подчеркнул парламентарий, аферисты звонят жителям региона якобы от имени нижегородского депутата.
Станкевич попросил всех проявлять бдительность. Депутат рекомендовал нижегородцам не вступать в переписку с мошенниками, а сразу заблокировать фейковый аккаунт.
Напомним, что аферисты запустили в сеть фейковое видео с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Также они неоднократно рассылали сообщения якобы от имени главы региона.
Ранее мошенники создали в сети фейковый аккаунт заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+