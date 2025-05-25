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Общество

Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии

31 мая 2025 11:15  [91] Общество
Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

От лица чиновника ведется переписка, совершаются звонки, а также распространяются фальшивые видеозаписи. 

Власти призывают проявлять осторожность и не вступать в контакт с подозрительными аккаунтами. В случае получения сообщений якобы от министра, рекомендуется прекратить переписку и немедленно заблокировать фейковый профиль.

Ранее мошенники несколько раз создавали поддельный аккаунт губернатора Глеба Никитина, а также распространили фейковое видео с ним и несуществующей авиакатастрофой.

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Теги:
Владимир Тужилин Мошенничество Фейк
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