Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

От лица чиновника ведется переписка, совершаются звонки, а также распространяются фальшивые видеозаписи.

Власти призывают проявлять осторожность и не вступать в контакт с подозрительными аккаунтами. В случае получения сообщений якобы от министра, рекомендуется прекратить переписку и немедленно заблокировать фейковый профиль.

Ранее мошенники несколько раз создавали поддельный аккаунт губернатора Глеба Никитина, а также распространили фейковое видео с ним и несуществующей авиакатастрофой.