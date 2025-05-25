Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии

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Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
От лица чиновника ведется переписка, совершаются звонки, а также распространяются фальшивые видеозаписи.
Власти призывают проявлять осторожность и не вступать в контакт с подозрительными аккаунтами. В случае получения сообщений якобы от министра, рекомендуется прекратить переписку и немедленно заблокировать фейковый профиль.
Ранее мошенники несколько раз создавали поддельный аккаунт губернатора Глеба Никитина, а также распространили фейковое видео с ним и несуществующей авиакатастрофой.
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