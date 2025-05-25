Филиал ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах откроют в июле

Фото:
Завершается создание филиала Дворца детского творчества имени Чкалова, расположенного в районе Верхние Печеры. Готовность объекта составляет 97%, а его сдача намечена на конец июля текущего года.
С ходом работ ознакомился заместитель председателя комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию Андрей Тарасов, сообщили в телеграм-канале регионального парламента.
На сегодняшний день основные внутренние работы завершены. В помещениях уже уложены полы — использован линолеум и плитка. Установлены окна и двери, смонтированы системы электроснабжения, вентиляции и пожаротушения. Также завершены покрасочные работы и монтаж потолков. В санитарных зонах установлена необходимая сантехника.
Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории. Рабочие занимаются озеленением, установкой малых архитектурных форм и подготовкой дорожек.
Общая площадь здания превышает 2000 квадратных метров.
Напомним, что Дворец детского творчества имени Чкалова на улице Пискунова открылся после реставрации в сентябре 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+