Филиал ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах откроют в июле Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Завершается создание филиала Дворца детского творчества имени Чкалова, расположенного в районе Верхние Печеры. Готовность объекта составляет 97%, а его сдача намечена на конец июля текущего года.

С ходом работ ознакомился заместитель председателя комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию Андрей Тарасов, сообщили в телеграм-канале регионального парламента.

На сегодняшний день основные внутренние работы завершены. В помещениях уже уложены полы — использован линолеум и плитка. Установлены окна и двери, смонтированы системы электроснабжения, вентиляции и пожаротушения. Также завершены покрасочные работы и монтаж потолков. В санитарных зонах установлена необходимая сантехника.

Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории. Рабочие занимаются озеленением, установкой малых архитектурных форм и подготовкой дорожек.

Общая площадь здания превышает 2000 квадратных метров.

Напомним, что Дворец детского творчества имени Чкалова на улице Пискунова открылся после реставрации в сентябре 2025 года.