Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Воздух в Нижнем Новгороде начали мониторить 24/7 из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 июня 2025 16:16  [1] Филиал ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах откроют в июле
24 июня 2025 13:40  [152] Госэкспертиза одобрила проект восстановления Дома Чардымова после пожара
24 июня 2025 09:58  [132] Патриотический концерт устроили для будущих участников СВО в Нижнем Новгороде
24 июня 2025 09:24  [206] Пакгаузы на Стрелке вошли в топ-10 значимых соцпроектов современной России 
23 июня 2025 18:06  [261] Одиннадцать нижегородцев поборются за победу на всероссийском этапе "КАРДО"
23 июня 2025 15:43  [303] Панно "Наша Победа" обновили в Нижегородском кремле
23 июня 2025 11:27  [384] Только три озера в Нижнем Новгороде оказались пригодными для купания
22 июня 2025 13:04  [529] L’ONE зажег на "Столице закатов" в Нижнем Новгороде (видео)
21 июня 2025 18:00  [1515] Компания "Водолет" запускает пробные рейсы по крупнейшим городам Поволжья
21 июня 2025 11:49  [1034] Глеб Никитин оценил новый роман Захара Прилепина "Тума"
Культура и отдых

Филиал ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах откроют в июле

24 июня 2025 16:16  [1] Культура и отдых
Филиал ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах откроют в июле

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Завершается создание филиала Дворца детского творчества имени Чкалова, расположенного в районе Верхние Печеры. Готовность объекта составляет 97%, а его сдача намечена на конец июля текущего года.

С ходом работ ознакомился заместитель председателя комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию Андрей Тарасов, сообщили в телеграм-канале регионального парламента.

На сегодняшний день основные внутренние работы завершены. В помещениях уже уложены полы — использован линолеум и плитка. Установлены окна и двери, смонтированы системы электроснабжения, вентиляции и пожаротушения. Также завершены покрасочные работы и монтаж потолков. В санитарных зонах установлена необходимая сантехника.

Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории. Рабочие занимаются озеленением, установкой малых архитектурных форм и подготовкой дорожек.

Общая площадь здания превышает 2000 квадратных метров.  

Напомним, что Дворец детского творчества имени Чкалова на улице Пискунова открылся после реставрации в сентябре 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети культура Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
09 апреля 2025 16:04  [1652] Дворец труда в Нижнем Новгороде открылся после трехлетней реставрации
05 апреля 2025 09:00  [1046] Минкульт готовится к строительству нового Дома культуры в Семенове
11 марта 2025 11:00  [730] В поселке Большое Козино состоялось открытие Дома культуры
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных