Дворец труда в Нижнем Новгороде открылся после трехлетней реставрации Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Сегодня, 9 апреля, состоялась церемония открытия Дворца труда (историческое здание Городской думы) после масштабных реставрационных работ. Участие в торжественном мероприятии приняли зампредседателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа, замгубернатора Нижегородской области Петр Банников, глава города Юрий Шалабаев и другие.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что благодаря политике руководства суда, которое делает правосудие более открытым и доступным, Арбитражный суд Волго-Вятского округа заслуженно пользуется уважением среди других судов округа. По его словам, в суде работают опытные и квалифицированные судьи, многие из которых награждены на государственном уровне. Также он добавил, что в суде активно применяются современные цифровые технологии, чтобы ускорить рассмотрение дел и упростить доступ граждан и юристов к судебным процессам.

Фото: Александр Воложанин

Накануне корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал внутри и увидел отреставрированные интерьеры дворца. Экскурсию для журналистов провел заместитель руководителя УГООКН Нижегородской области Игорь Петров.

Дворец труда открылся на улице Большой Покровской,1 18 апреля 1904 года на месте сгоревшего деревянного дома Бугрова. С того момента в нем размещалась городская дума, после февральской революции там находился Временный Совет рабочих депутатов, а с 1919 года - профсоюзные организации.

Реставрационные работы проходили с 2021-го по 2024 год. И только сейчас они открыли свои двери для Арбитражного суда Волго-Вятского округа, который переехал туда из кремля.

Поддерживающие ремонтные работы проводились в течение советского времени, но такие масштабные проходили впервые. Все, что относится к предмету охраны, подверглось реставрации: от парадной части здания до кровли, выяснил наш корреспондент.

Экскурсия для прессы началась с вестибюля парадного входа со стороны площади Минина и Пожарского. Исторические полы в холле не были сохранены, так как еще 90-е годы их заменили на популярный тогда керамогранит. Поэтому специально для вестибюльной части была заказана метлахская плитка, которая широко применялась для отделки полов на рубеже XIX-XX веков. Ее произвели по полностью аутентичной технологии XX века. Реставрации из-за дефекта пола также подверглась плитка в тамбуре, напоминающая бухарский ковер.

Полностью отреставрированы стены, потолок и фасады, а также мраморная лестница, которая была в неплохом состоянии, но с побитыми ступенями. Напоминанием о прошлом остались зеленые деревянные двери, которые пришлось демонтировать. Они стали элементом декора, а на их место встали новые двери, сделанные по аналогии с историческими.

Этот прием "воссоздания" можно наблюдать во всех отреставрированных помещениях охраняемой зоны. Многие элементы охраны были заменены или перенесены из-за требований пожарной безопасности, поэтому материалы для реставрации были подобраны максимально идентичные.

Когда поднимаешься по парадной лестнице, возникает небольшой диссонанс из-за памятника Владимиру Ленину и ярких витражей позади него. Витражи в здании теперь декоративные, так как в настоящих надобности нет, а вот статуя вождя осталась со времен СССР.

Большой и малый залы заседаний сохранили элементы и внутреннюю отделку, перенесенные из Царского павильона, представленного на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Главный Думский зал сохранил роскошные бронзовые люстры, а вот канделябры лишь имитируют оригинальные. Балконы для прессы и публики заседания теперь не используются по назначению, они остались напоминанием о прошлом. В нише у окон, выходящих на Покровку, раньше висел портрет императора. Бархатные части стен и обивка кресел выполнены в глубоком синем цвете, подчеркивающем отделку зала из темного дерева.

Несмотря на более скромный размер Малого зала, интерьер выглядит также дорого. Двери, расположенные на противоположных стенах, были перенесены из обеденного зала Царского павильона. Это доподлинно известно, благодаря сохранившемся фотографиям. Двери в таком виде оставили для симметричности композиции, но некоторые из них теперь лишь муляж.

Нижегородские реставраторы пытались максимально замаскировать современные элементы в интерьере, где это предоставлялось технически возможным.

Средняя винтовая лестница напоминает о том, что здание выполнено в виде трапеции, из окон открывается вид на двор-колодец. Около лестницы есть матовые витражи, на месте которых когда-то были окна. Но отказаться от их воссоздания пришлось все из-за тех же правил пожарной безопасности.

Функциональная часть помещений отделана без декора, в современном стиле. Однако в одном из кабинетов осталась часть старой батареи – символ инженерии рубежа XX века.

Управление госохраны объектов культурного наследия региона не исключает, что в исторической части Дворца труда будут проводиться организационные экскурсии, как в здании Государственного банка.

"Конечно, хотелось бы, чтоб эти помещения были общедоступными. Нельзя скрывать от жителей города такую красоту, которая возрождена снова", - заключил Игорь Петров.