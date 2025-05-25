Red Wings перенесла вылет из Нижнего Новгорода в Екатеринбург на три часа Общество

Пассажиры утреннего рейса из Нижнего Новгорода в Екатеринбург столкнулись с длительной задержкой вылета. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова, рейс авиакомпании Red Wings отклонён от расписания более чем на три часа.

Самолёт должен был отправиться в путь в 7:25 25 июня, а прибытие в аэропорт "Кольцово" (а не "Баландино", как указано ошибочно в источнике) было запланировано на 11:20 по местному времени. Однако вылет был перенесён на 10:40.

Причины задержки не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на табло и сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Таиланд могут запустить в ближайшее время.