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Общество

Самолеты будут летать между Нижним Новгородом и Махачкалой трижды в неделю

07 июня 2025 07:00  [95] Общество
Самолеты будут летать между Нижним Новгородом и Махачкалой трижды в неделю

Фото: Кира Мишина

Самолеты будут летать между Нижним Новгородом и Махачкалой трижды в неделю. Это стало возможным благодаря заключению авиакомпанииями Nordwind Airlines и NordStar соглашения о выполнении совместных полетов. 

Nordwind Airlines будет осуществлять вылеты из Нижнего Новгорода по вторникам и пятницам, а обратно из Махачкалы — по понедельникам и пятницам. Полеты осуществляются на воздушных судах Boeing 737-800 и Airbus A321, время в пути составляет около 2 часов 45 минут.

NordStar дополняет расписание рейсом по средам. Перелеты выполняются на Boeing 737-800, продолжительность полета — около 3 часов.

По условиям код-шерингового соглашения, на рейсах N4 809/810 действуют нормы провоза багажа и ручной клади Nordwind Airlines: одно место ручной клади до 10 кг с габаритами 40×30×20 см и одно место багажа до 20 кг с максимальной суммой измерений 203 см.

На рейсах N4 7925/7926 применяются правила NordStar: ручная кладь — одно место до 10 кг с размерами до 55×40×23 см, багаж — одно место до 23 кг с аналогичными габаритами.

Ранее сообщалось, что Red Wings не получила разрешение на рейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек. В Росавиации отказ аргументировали тем, что постоянные разрешения на выполнение полетов по этому направлению уже закреплены за двумя авиакомпаниями. Однако в расписании международного аэропорта Стригино рейсы в столицу Киргизии отсутствуют.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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