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Общество

Нижегородские молодожены опоздали на собственную свадьбу из-за чужого долга

25 июня 2025 14:47  [43] Общество
Нижегородские молодожены опоздали на собственную свадьбу из-за чужого долга

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

Во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГАИ в Кстове был арестован автомобиль Mercedes-Benz, который вез молодоженов на свадебный банкет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

Дорогая иномарка принадлежит предпринимателю, занимающемуся арендой автомобилей. В его отношении уже было возбуждено исполнительное производство из-за долгов по налогам, сумма которых превысила 70 тысяч рублей.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль в рамках рейдового мероприятия. После проверки судебный пристав из Кстовского районного отделения ФССП наложил арест на транспортное средство. Владельцу было разъяснено, что если задолженность не будет погашена в течение 10 дней, автомобиль будет передан на реализацию для компенсации долга.

В момент остановки в автомобиле находились молодожены, арендовавшие Mercedes-Benz S400d для поездки на торжество. Из-за вынужденной задержки они не смогли прибыть на банкет вовремя.

Владелец автомобиля, не желая терять имущество, оперативно погасил задолженность. После этого с него были сняты все ограничительные меры, включая аресты счетов и запрет на выезд за границу. Исполнительное производство было завершено в связи с фактическим исполнением требований.

Ранее сообщалось, что судебные приставы из-за долгов забрали у нижегородца "Ниву".

 

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Теги:
Долги Кстово ФССП
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