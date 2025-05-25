Знакомые "похищенной" студентки ННГУ не верят в версию с челленджем Общество

Фото: соцсети героини публикации

Знакомые 21-летней студентки ННГУ не верят, что история с ее похищением была шуткой. Об этом они заявили в программе "Кстати" (16+).

Напомним, что девушка пропала в начале июня. Родители говорили, что получали сообщения и звонки от неизвестных с требованием выкупа. Затем стало известно, что розыском студентки занимается полиция. А 23 июня в МВД сообщили, что нижегородку нашли в подмосковном хостеле.

Также полиция распространила видео, на котором найденная студентка ответила на ряд вопросов. С ее слов, в Москву она уехала по доброй воле. А видео шантажа было ничем иным, как "челленджем".

Знающие студентку говорят, что версия с "челленджем" выглядит неправдоподобно. В частности, одногруппница Варвары, Валерия, уверяет: девушка умная, собиралась поступать в аспирантуру и заниматься наукой. Хотя нечто странное с ней все же происходило. Например, в мае она обратилась к университетской подружке с просьбой занять денег. Причем сделала это в мессенджере, прислав видео в кружочке.

"У меня сложилось ощущение, что она очень сильно запугана и, может, не осознает, что с ней происходит. Версия с челленджем звучит странно и неправдоподобно", - заявила Валерия.

В версию с челленджем не верят не только одногруппники, но и преподаватели Варвары. Отличница пропала незадолго до выпускных экзаменов.

Родственники студентки пока не комментируют произошедшее. Но пообещали дать разъяснения чуть позже.