МЧС предупредило жителей Нижегородской области о мощных ливнях

Жителей Нижегородской области предупредили о сильных дождях до конца 25 июня и ночью 26-го. Прогнозом поделились в региональном управлении МЧС.
Автомобилистов просят ехать аккуратно и небыстро, поскольку видимость в непогоду ухудшается, а дороги становятся скользкими.
Напомним, что в День молодежи (28 июня) нижегородцев ждет пасмурная и совсем не летняя погода.
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