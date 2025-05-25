МЧС предупредило жителей Нижегородской области о мощных ливнях Общество

Жителей Нижегородской области предупредили о сильных дождях до конца 25 июня и ночью 26-го. Прогнозом поделились в региональном управлении МЧС.

Автомобилистов просят ехать аккуратно и небыстро, поскольку видимость в непогоду ухудшается, а дороги становятся скользкими.

Напомним, что в День молодежи (28 июня) нижегородцев ждет пасмурная и совсем не летняя погода.