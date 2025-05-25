Нижегородская больница примет детей со всей России на бесплатный гемодиализ Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Нижегородской областной детской клинической больнице стартует программа "гемодиализного туризма". В период летних каникул дети с почечной недостаточностью смогут пройти бесплатную заместительную почечную терапию, вне зависимости от региона проживания. Об этом сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Пациентов примет крупнейшее в ПФО отделение гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Там работают специалисты реанимации и интенсивной терапии, а медицинское оборудование позволяет проводить широкий спектр процедур.

В отделении применяются технологии для очищения крови и плазмы от токсинов, аллергенов и продуктов обмена, а также для иммунной поддержки и лечения хронических инфекций.

Все процедуры предоставляются бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования.