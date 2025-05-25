Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
Воздух в Нижнем Новгороде начали мониторить 24/7 из-за жалоб на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2025 15:00  [7] Порча арестованного авто в Дзержинске закончилась доследственной проверкой
24 июня 2025 14:48  [35] Детскую поликлинику на Мончегорской в Нижнем Новгороде отремонтировали за 16 млн
24 июня 2025 14:15  [109] Здания бывшего центра крови в Нижнем Новгороде начнут сносить 1 июля
24 июня 2025 13:59  [138] 21 дом снесут в Нижнем Новгороде по проекту КРТ
24 июня 2025 13:20  [129] МегаФон запустил сервис для записи телефонных разговоров
24 июня 2025 12:59  [113] Школа поддержки жен и матерей участников СВО открылась в Нижнем Новгороде
24 июня 2025 12:55  [160] Проезд на фуникулере в Нижегородском кремле подорожает с 1 июля
24 июня 2025 12:32  [163] Мощная магнитная буря идет в Нижний Новгород
24 июня 2025 11:40  [156] Два нижегородских фонтана отключили из-за ремонта
24 июня 2025 11:31  [119] Ветеран СВО: "Программа "Герои. Нижегородская область" помогает адаптироваться к мирной жизни"
Общество

Детскую поликлинику на Мончегорской в Нижнем Новгороде отремонтировали за 16 млн

24 июня 2025 14:48  [35] Общество
Детскую поликлинику на Мончегорской в Нижнем Новгороде отремонтировали за 16 млн

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершили капремонт детской поликлиники при городской клинической больнице №40. Обновление провели в здании на улице Мончегорская, 19/2 на Автозаводе, где располагается двухэтажное учреждение.

В рамках работ полностью заменили инженерные коммуникации: водоснабжение, канализацию, вентиляцию, отопление и электропроводку. Также провели перепланировку помещений и косметический ремонт. После модернизации поликлиника соответствует актуальным стандартам детской медицины.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, ремонт стал частью программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Финансирование составило почти 16 млн рублей, основную часть суммы выделили из федерального бюджета.

Несмотря на масштаб обновления, учреждение продолжало работу в обычном режиме. По словам главного врача больницы №40 Ольги Мануйленко, прием пациентов не прекращался ни на день — ремонт проводили поэтапно, перемещая кабинеты внутри здания.

Полностью обновили помещения участковых педиатров, врачей общей практики, санитарные узлы, коридоры и лестницы. До конца года в поликлинике появится новая мебель, а также завершится ремонт входной группы.

"Поликлиника начинается с регистратуры, поэтому мы уделили особое внимание оформлению первого этажа. Здесь уже создана зона приема в формате "бережливой поликлиники": стойка открытого типа, внедрен электронный документооборот. Родителям больше не нужно стоять в очереди за карточками или талонами", — рассказала Мануйленко.

Она также отметила, что входная группа будет полностью готова в июле. Это обеспечит удобный доступ в здание для маломобильных пациентов и родителей с колясками.

В ближайшее время учреждение получит новую мебель — как для посетителей, так и для сотрудников. Обновят диваны, столы, стулья, а также зоны отдыха и переодевания для персонала.

По данным минздрава региона, детская поликлиника при больнице №40 обслуживает более 13 тысяч детей. Прием ведут свыше 20 специалистов, включая инфекциониста, дерматолога, травматолога, офтальмолога и ЛОРа. Учреждение оснащено современным оборудованием для ультразвуковой диагностики и проведения малых хирургических процедур.

Проведенная модернизация позволит повысить уровень медицинской помощи юным жителям Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поликлиника
Поделиться:
Новости по теме
16 мая 2025 13:39  [417] В Воротынском округе капитально отремонтировали три фельдшерско-акушерских пункта
28 апреля 2025 16:45  [474] В Ветлужской ЦРБ капитально отремонтировали инфекционное отделение
21 апреля 2025 17:34  [702] В Шарангской ЦРБ завершился капремонт хирургического отделения
10 февраля 2025 18:35  [1216] В нижегородской поликлинике №30 капитально отремонтировали кабинет эндоскопической диагностики
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных