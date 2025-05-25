Детскую поликлинику на Мончегорской в Нижнем Новгороде отремонтировали за 16 млн Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершили капремонт детской поликлиники при городской клинической больнице №40. Обновление провели в здании на улице Мончегорская, 19/2 на Автозаводе, где располагается двухэтажное учреждение.

В рамках работ полностью заменили инженерные коммуникации: водоснабжение, канализацию, вентиляцию, отопление и электропроводку. Также провели перепланировку помещений и косметический ремонт. После модернизации поликлиника соответствует актуальным стандартам детской медицины.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, ремонт стал частью программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Финансирование составило почти 16 млн рублей, основную часть суммы выделили из федерального бюджета.

Несмотря на масштаб обновления, учреждение продолжало работу в обычном режиме. По словам главного врача больницы №40 Ольги Мануйленко, прием пациентов не прекращался ни на день — ремонт проводили поэтапно, перемещая кабинеты внутри здания.

Полностью обновили помещения участковых педиатров, врачей общей практики, санитарные узлы, коридоры и лестницы. До конца года в поликлинике появится новая мебель, а также завершится ремонт входной группы.

"Поликлиника начинается с регистратуры, поэтому мы уделили особое внимание оформлению первого этажа. Здесь уже создана зона приема в формате "бережливой поликлиники": стойка открытого типа, внедрен электронный документооборот. Родителям больше не нужно стоять в очереди за карточками или талонами", — рассказала Мануйленко.

Она также отметила, что входная группа будет полностью готова в июле. Это обеспечит удобный доступ в здание для маломобильных пациентов и родителей с колясками.

В ближайшее время учреждение получит новую мебель — как для посетителей, так и для сотрудников. Обновят диваны, столы, стулья, а также зоны отдыха и переодевания для персонала.

По данным минздрава региона, детская поликлиника при больнице №40 обслуживает более 13 тысяч детей. Прием ведут свыше 20 специалистов, включая инфекциониста, дерматолога, травматолога, офтальмолога и ЛОРа. Учреждение оснащено современным оборудованием для ультразвуковой диагностики и проведения малых хирургических процедур.

Проведенная модернизация позволит повысить уровень медицинской помощи юным жителям Нижнего Новгорода.