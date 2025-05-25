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Общество

Региональный клинический центр психического здоровья создали в Нижнем Новгороде

07 июня 2025 13:33  [84] Общество
Региональный клинический центр психического здоровья создали в Нижнем Новгороде

Региональный клинический центр психического здоровья на базе Областной психоневрологической больницы №1 имени П.П. Кащенко создали в Нижнем Новгороде.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве здравоохранения, в области завершен первый этап масштабной реорганизации системы психиатрической помощи.

Следующий шаг в реформировании включает объединение нескольких юридических лиц. В состав нового центра войдут городские психиатрические больницы №1 и №2, областная психоневрологическая больница №3, а также Дзержинский психоневрологический диспансер.

При этом два учреждения сохранят самостоятельный статус: Областная психоневрологическая больница №2 и Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков останутся отдельными юридическими лицами.

По словам представителей Минздрава, объединение ресурсов позволит повысить эффективность системы: улучшится преемственность между стационарной и амбулаторной помощью, оптимизируется использование медицинского оборудования и кадров, а также будет активнее развиваться реабилитация с применением современных методов, включая психотерапию и психосоциальную поддержку.

Особо подчеркивается, что для пациентов кардинальных изменений не произойдет. Объемы и условия оказания медицинской помощи останутся прежними, включая услуги детской психиатрии. При этом благодаря единой системе у пациентов появится больше возможностей для получения консультаций у профильных специалистов.

Реорганизация проходит без дополнительных расходов из бюджета. Более того, объединение учреждений поможет избежать дублирования функций и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, сообщают в ведомстве. Медицинский персонал продолжит работу в прежнем составе.

Ранее сообщалось, что трехэтажная поликлиника готовится к открытию на базе Нижегородского кардиоцентра.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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