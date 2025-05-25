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Общество

Проект капремонта на улице Ванеева в Нижнем Новгороде может обойтись в 27 млн

25 июня 2025 16:14  [110] Общество
Проект капремонта на улице Ванеева в Нижнем Новгороде может обойтись в 27 млн

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на разработку проекта капремонта автомобильного моста через Изоляторский овраг на улице Ванеева (Советский район). Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Организатором аукциона выступило муниципальное казённое учреждение "ГУММиД". Победителю предстоит провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию для реконструкции моста, длина которого составляет 286 метров.

Срок выполнения работ установлен до 30 апреля 2026 года. Максимальная сумма контракта - 27,3 млн рублей. Финансирование проекта будет осуществляться за счёт городского бюджета.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июля, а победителя планируется определить 15 июля.

Ранее сообщалось, что нижегородский метромост ждет ямочный ремонт летом 2025 года. 

Также мы рассказывали, что в середине июня на Канавинском мосту начали обновлять ограждения. 

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Теги:
Госзакупки Мост Ремонт
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