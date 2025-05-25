Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде начнется 25 июня Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 25 июня начнут обновлять участок Московского шоссе — от дома №13 у съезда с метромоста до поворота на Сормовское шоссе. Об этом сообщили в городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.

Общая протяженность ремонтируемого отрезка составит почти 1 км. Работы включают замену обоих слоёв дорожного покрытия — нижнего (усиления) и верхнего (износа). Также подрядчик уложит технический тротуар из брусчатки, заменит бордюры и нанесёт новую разметку из термопластика.

Дополнительно на участке установят 77 новых дорожных знаков.

Первым этапом станет устройство тротуара со стороны сквера имени маршала Казакова. Это потребует частичного ограничения движения, но, как заверили в управлении, подрядчик постарается свести неудобства для автомобилистов к минимуму.

В управлении напомнили, что прежде в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (ныне "Инфраструктура для жизни") обновили другой участок Московского шоссе — от Комсомольского шоссе до выезда из города. Тогда уложили новое покрытие на 6,5 км дороги и заменили бордюрный камень.

Ранее сообщалось, что контракт на сумму 94 млн рублей предусматривает завершение ремонта Московского шоссе до 1 сентября 2025 года. Также стало известно, что на реализацию дорожных работ в рамках нацпроекта в 2025 году Нижнему Новгороду выделено почти 911 млн рублей.