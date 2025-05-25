Нижегородский метромост ждет ямочный ремонт летом 2025 года Общество

Летом 2025 года на метромосту в Нижнем Новгороде запланированы работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщает ИА "Время Н", ссылаясь на городской дептранс.

Как уточнили в ведомстве, еще в 2023 году специалисты провели комплексное обследование конструкции. По итогам проверки была отремонтирована одна из опор моста.

Сейчас мост находится в удовлетворительном состоянии, серьезных повреждений нет.

В ближайшие годы в планах также отремонтировать деформационные швы и проверить работу водоотводной системы.

Напомним, что подрядчик возобновил ремонт Борского моста после вмешательства ГУАД.

Также сообщалось, что на Канавинском мосту начали обновлять ограждения.