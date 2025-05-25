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Наука

Новый корпус лаборатории Роспотребнадзора открыли в Нижнем Новгороде — фото

25 июня 2025 17:13  [62] Наука
Новый корпус лаборатории Роспотребнадзора открылся в Нижнем Новгороде

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Сегодня, 25 июня, в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие нового корпуса лаборатории Роспотребнадзора. Старт новой лаборатории высокого уровня биологической безопасности дали руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров и замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек. Одним из первых новый корпус увидела корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Объект стал первым в стране, введённым в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Санитарный щит". Целью проекта является защита населения от биологических угроз, включая особо опасные инфекции и потенциальные пандемии.

Новая лаборатория представляет собой шестиэтажное здание, оснащённое высокотехнологичным оборудованием. Здесь размещены микробиологические, вирусологические и специализированные лаборатории по особо опасным инфекциям. В здании предусмотрены как "чистые", так и "заразные" зоны, отвечающие требованиям биологической безопасности II–IV уровней. Также создана инфраструктура для содержания лабораторных животных и проведения санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований.

Центр способен проводить ПЦР-исследования в значительно большем объеме, чем ранее, а еще выполнять срочную расшифровку сложных инфекций в течение 24 часов. Новое оборудование позволяет выполнять секвенирование в рамках рутинной работы, ранее доступное только научным учреждениям, а не только на базе научно-исследовательских организаций.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что лаборатория станет важным элементом федерального проекта "Санитарный щит", реализуемого по поручению президента России. Она подчеркнула, что проект завершен с опережением графика на 8 месяцев, а здание построено преимущественно из российских материалов, половина из которых созданы в Нижегородской области. Кроме того, новое оборудование на 87% также от отечественных производителей.

По словам Поповой, новая лаборатория позволит в 4 раза увеличить объем проводимых исследований, а при необходимости еще больше. Более того, существенно снизится и время диагностики: с 12-14 часов до 3-4 часов при массовом тестировании.

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров заметил, что актуальность открытия такой лаборатории очевидна, напомнив о событиях, связанных с пандемией COVID-19 и её последствиях для всех сфер жизни в России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил благодарность Роспотребнадзору за доверие и отметил, что регион стал первым в России, где реализован подобный объект. Он подчеркнул, что теперь любые инфекции можно будет исследовать на месте, без необходимости пересылки образцов в другие регионы, что особенно важно для оперативного реагирования.

"Решение строить лабораторию было принято в сентябре 2023 года. Не прошло и двух лет, и мы уже вводим этот объект. Очень здорово, что получилось стать первыми в этом проекте", - добавил Глеб Никитин.

Открытие лаборатории в Нижнем Новгороде станет важным шагом в укреплении эпидемиологической безопасности во всей страны и создании современной системы диагностики и мониторинга инфекционных заболеваний. Специалисты приступят к работе в ближайшее время.

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Теги:
Исследование Роспотребнадзор Строительство
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