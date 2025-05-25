Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 7-летним ребенком в Нижнем Новгороде Происшествия

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Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался нижегородским ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в информационном центре силового ведомства.

Речь об аварии, произошедшей днем 20 июня на улице Краснодонцев в Автозаводском районе. Установлено, что 17-летний подросток на самокате мчал по тротуару и в какой-то момент сбил 7-летнего пешехода. Пострадавшего с ушибами и ранами головы доставили в детскую областную больницу.

По факту ДТП нижегородским СК возбуждено уголовное дело. Председатель Следкома Бастрыкин велел и.о. руководителя СУ СКР по региону доложить о ходе и итогах расследования.