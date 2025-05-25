Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2025 17:23  [42] Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 7-летним ребенком в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 17:07  [83] Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в промзоне Дзержинска
25 июня 2025 16:33  [126] Пожар произошел на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске
25 июня 2025 11:38  [213] Погоня со стрельбой произошла в Нижегородской области (видео)
25 июня 2025 09:34  [217] Пенсионерка заживо сгорела в частном доме в Нижегородской области
24 июня 2025 20:00  [372] Жительница Дзержинска зарезала своего отца
24 июня 2025 17:21  [361] Гибель женщины в водоеме на Автозаводе обернулась проверкой СК
24 июня 2025 15:35  [365] Почти 1,5 кг мефедрона изъяли у нижегородских закладчиков
24 июня 2025 14:30  [705] Предполагаемого "вора в законе" этапировали из Москвы в Нижний Новгород
24 июня 2025 13:22  [379] Суд конфисковал оборудование у владельцев подпольного казино в Нижнем Новгороде
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 7-летним ребенком в Нижнем Новгороде

25 июня 2025 17:23  [42] Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 7-летним ребенком в Нижнем Новгороде

Фото: соцсети

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался нижегородским ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в информационном центре силового ведомства. 

Речь об аварии, произошедшей днем 20 июня на улице Краснодонцев в Автозаводском районе. Установлено, что 17-летний подросток на самокате мчал по тротуару и в какой-то момент сбил 7-летнего пешехода. Пострадавшего с ушибами и ранами головы доставили в детскую областную больницу. 

По факту ДТП нижегородским СК возбуждено уголовное дело. Председатель Следкома Бастрыкин велел и.о. руководителя СУ СКР по региону доложить о ходе и итогах расследования. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин ДТП самокат
Поделиться:
Новости по теме
17 июня 2025 11:06  [584] Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмах пассажиров в нижегородском автобусе
31 мая 2025 17:50  [887] Бастрыкин заинтересовался самокатчиками, сбившими двух юных нижегородцев
24 мая 2025 13:39  [1741] Бастрыкину доложат о наезде самоката на 9-летнего ребенка в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных