Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмах пассажиров в нижегородском автобусе

В Нижнем Новгороде продолжается расследование ДТП с автобусом на Зеленском съезде, в результате которого пострадали несколько человек, включая несовершеннолетнего.
Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ — "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить подробный доклад о ходе расследования, а также о выявленных причинах и условиях, приведших к происшествию.
Следователи тщательно изучают все обстоятельства случившегося и проверяют соблюдение норм безопасности при оказании транспортных услуг.
Ранее в Нижнем Новгороде полицейские установили личность мужчины, который сбил женщину на улице Народная и уехал с места ДТП.
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