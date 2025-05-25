Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмах пассажиров в нижегородском автобусе Происшествия

В Нижнем Новгороде продолжается расследование ДТП с автобусом на Зеленском съезде, в результате которого пострадали несколько человек, включая несовершеннолетнего.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ — "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить подробный доклад о ходе расследования, а также о выявленных причинах и условиях, приведших к происшествию.

Следователи тщательно изучают все обстоятельства случившегося и проверяют соблюдение норм безопасности при оказании транспортных услуг.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейские установили личность мужчины, который сбил женщину на улице Народная и уехал с места ДТП.