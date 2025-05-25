Подготовку к новой волне гриппа и COVID-19 начали в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Проект постановления главного санитарного врача России о проведении комплекса профилактических мер на предстоящий эпидемический сезон разработал и опубликовал Роспотребнадзор. Документ охватывает борьбу с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В числе ключевых рекомендаций — улучшение качества диагностики для точного различения гриппа, ОРВИ и COVID-19. Особое внимание уделено масштабной вакцинации: планируется охватить прививками не менее 60% населения в каждом регионе страны.

Для иммунизации граждан, входящих в группы риска, предлагается использовать современные четырехкомпонентные вакцины. Эти препараты включают антигены вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2), а также двух линий вируса гриппа B — "Виктория" и "Ямагата". Такой подход должен обеспечить более широкий иммунный ответ и снизить вероятность тяжелого течения болезни.

Региональным властям рекомендовано обеспечить наличие неснижаемых запасов противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты как в аптечной сети, так и в медицинских учреждениях. Это позволит оперативно реагировать на возможное ухудшение эпидемиологической ситуации.

Организациям, в свою очередь, предложено провести вакцинацию сотрудников, особенно тех, кто работает на открытом воздухе в зимний период. Также работодателям рекомендовано принять меры по предотвращению переохлаждения работников, чтобы снизить риск заболеваемости.

До 30 сентября ведомство планирует провести оценку готовности медицинских учреждений (больниц и поликлиник) к работе в период сезонного роста заболеваемости. Проверка охватит наличие необходимых ресурсов и способность оперативно оказывать помощь пациентам с симптомами вирусных инфекций.

Все предложенные меры направлены на предотвращение масштабного распространения респираторных заболеваний, снижение уровня летальности и осложнений, а также минимизацию социально-экономического ущерба от эпидемий. Реализация комплекса мероприятий запланирована в рамках подготовки к эпидемическому сезону 2025-2026 годов.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области стали активнее делать прививки от гриппа и клещевого энцефалита.