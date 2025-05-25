"Корни" и Amirchik споют для нижегородцев в День молодёжи Афиша

Фото: Александр Воложанин

День молодежи в этом году пройдёт 28 июня. В четырех городах Нижегородской области состоятся концерты (6+) популярных российских исполнителей, сообщают организаторы фестиваля "День молодежи-2025".

Так, в Нижнем Новгороде праздничная программа развернется на Нижневолжской набережной. Здесь для зрителей выступит певец Amirchik.

В Выксе гостей праздника ждет концерт группы "Корни", а в Павлове — выступление поп-группы Hi-Fi.

В Семёнове День молодежи пройдет в рамках фестиваля "Золотая хохлома". Кульминацией вечера станет концерт певицы Пелагеи.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Столица закатов" (0+) в Нижнем Новгороде 21 июня на сцене "Ракушки" в Александровском саду выступит рэпер L’ONE, а 31 августа — группа "Звери".