"Корни" и Amirchik споют для нижегородцев в День молодёжи

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День молодежи в этом году пройдёт 28 июня. В четырех городах Нижегородской области состоятся концерты (6+) популярных российских исполнителей, сообщают организаторы фестиваля "День молодежи-2025".
Так, в Нижнем Новгороде праздничная программа развернется на Нижневолжской набережной. Здесь для зрителей выступит певец Amirchik.
В Выксе гостей праздника ждет концерт группы "Корни", а в Павлове — выступление поп-группы Hi-Fi.
В Семёнове День молодежи пройдет в рамках фестиваля "Золотая хохлома". Кульминацией вечера станет концерт певицы Пелагеи.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Столица закатов" (0+) в Нижнем Новгороде 21 июня на сцене "Ракушки" в Александровском саду выступит рэпер L’ONE, а 31 августа — группа "Звери".
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