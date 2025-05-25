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Общество

Холодную воду отключат в Сормове на один день

26 июня 2025 10:13  [5] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Холодную воду отключат 27 июня в Сормове. Об этом сообщила мэрия Нижнего Новгорода.

Холодное водоснабжение района приостановят с 9.00 из-за проведения технических работ по замене двух запорно-регулирующих арматур большого диаметра на объекте по адресу: улица Алебастровая, 91. Это необходимо для повышения надежности и безопасности системы водоснабжения. Завершить работы планируется в течение дня.

Ограничения затронут дома на улицах Волжской, Планетной, Новосельской, Меднолитейной, Новые Пески, Андреева, Биробиджанской и других. Полный перечень с указанием номеров домов опубликован на сайте АО "Нижегородский водоканал".

Кроме того, временно будет ограничена подача воды на котельные по адресам: улица Планетная, 8б и улица Дубравная, 18. Это может привести к снижению параметров горячего водоснабжения в прилегающих домах.

Также возможно понижение давления воды у жителей улиц Зайцева, Дубравная (1-я–11-я), Озерная (1-я–7-я), Полесская, Александра Невского, Конноармейская, Краснодарская, Метро, Храмова и других. Под ограничения попадут и социальные учреждения: детские сады №301, №215 и №450, школа-интернат №4, Сормовская православная гимназия и детская поликлиника №2.

Нижегородцам, проживающим по указанным адресам, рекомендуется заранее запастись холодной водой.

Для обеспечения населения питьевой водой на время отключения будет работать автоцистерна. Она будет передвигаться по адресам в соответствии с поступающими заявками. Оставить заявку можно по телефону: 277-22-22.

Ранее журналистам показали, как ведется реконструкция Нижегородской станции аэрации.

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Теги:
Водоканал Нижегородский водоканал Сормовский район
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