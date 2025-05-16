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Общество

Проект по строительству канализации в Ольгине и Новинках одобрила госэкспертиза

23 мая 2025 09:00  [103] Общество
Проект по строительству канализации в Ольгине и Новинках одобрила госэкспертиза

Фото: Мария Орлова

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по строительству сетей водоотведения под жилищное строительство в поселках Ольгине и Новинках Нижнего Новгорода прошли госэкспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Застройщиком выступает главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода. 

Ранее был одобрен проект строительства в поселках сетей водоснабжения. Работы уже идут. Завершить их планируется до конца года. 

Сообщалось, что генеральным подрядчиком по строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в деревне Ольгино и поселке Новинки является "Нижегородский водоканал". Стоимость проекта превышает 2 млрд рублей. Средства на строительство будут выделены из бюджета.

Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения позволит разгрузить существующую коммунальную систему, а также создать необходимые условия для будущей застройки, в том числе по механизму КРТ. В районе деревни Ольгино уже стартовал один из крупнейших проектов комплексной жилой застройки, около Новинок построят новый жилой квартал по проекту КРТ. Всего же может появиться около 5 миллионов квадратных метров нового жилья. 

Добавим, что до конца года планируется заключить концессионное соглашение по реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения в самих Новинках. 

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Теги:
водопровод Канализация Нижегородский водоканал
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