Проект по строительству канализации в Ольгине и Новинках одобрила госэкспертиза

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Проектная документация и результаты инженерных изысканий по строительству сетей водоотведения под жилищное строительство в поселках Ольгине и Новинках Нижнего Новгорода прошли госэкспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Застройщиком выступает главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода.
Ранее был одобрен проект строительства в поселках сетей водоснабжения. Работы уже идут. Завершить их планируется до конца года.
Сообщалось, что генеральным подрядчиком по строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в деревне Ольгино и поселке Новинки является "Нижегородский водоканал". Стоимость проекта превышает 2 млрд рублей. Средства на строительство будут выделены из бюджета.
Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения позволит разгрузить существующую коммунальную систему, а также создать необходимые условия для будущей застройки, в том числе по механизму КРТ. В районе деревни Ольгино уже стартовал один из крупнейших проектов комплексной жилой застройки, около Новинок построят новый жилой квартал по проекту КРТ. Всего же может появиться около 5 миллионов квадратных метров нового жилья.
Добавим, что до конца года планируется заключить концессионное соглашение по реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения в самих Новинках.
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