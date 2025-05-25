Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2025 15:24  [73] Нижегородские старшеклассники могут записаться на бесплатные курсы "Код будущего. Искусственный интеллект"
26 июня 2025 15:14  [80] Ремонт улицы Академика Блохиной в Нижнем Новгороде близок к завершению
26 июня 2025 14:57  [94] Депутаты предложили внедрить беспилотные такси для замены мигрантов
26 июня 2025 14:39  [107] Число заболевших корью сократилось в Нижегородской области
26 июня 2025 14:26  [131] Облачные технологии становятся ключом к росту бизнеса
26 июня 2025 14:20  [121] Два промышленных корпуса за 621,5 млн рублей построят в ОЭЗ "Кулибин"
26 июня 2025 14:10  [117] Нижегородский филиал "Т Плюс" проверил на прочность 2 000 участков тепловых сетей Дзержинска и Кстова
26 июня 2025 14:02  [118] Учебный процесс стартовал в "Малой академии госуправления" на базе ННГУ
26 июня 2025 13:51  [133] Перевозчиков нашли для трех новых автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 13:07  [98] Антон Никонов: "Программа "Герои. Нижегородская область" поможет участникам СВО раскрыть свой потенциал"
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" проверил на прочность 2 000 участков тепловых сетей Дзержинска и Кстова

26 июня 2025 14:10  [117] Общество
Нижегородский филиал Т Плюс проверил на прочность 2 000 участков тепловых сетей Дзержинска и Кстова

Фото: пресс-служба нижегородского филиала "Т Плюс"

Специалисты Нижегородского филиала «Т Плюс» испытали на прочность и плотность 2 тысячи участков тепловых сетей Дзержинска и Кстовского района с начала летней ремонтной кампании. Это составляет почти треть от их общего количества и точно соответствует утверждённому календарному плану работ.

Тепловые сети проверяют повышенным давлением сетевой воды температурой до 40 градусов. Горячая вода в домах в ходе испытаний отключается, поскольку теплоноситель для её нагрева на центральных тепловых пунктах в это время не подаётся. Испытания проводятся по графику, согласованному с администрациями муниципальных образований, это обязательный этап подготовки системы теплоснабжения к отопительному сезону.

Для проверки трубопроводов сотрудники тепловых сетей используют специализированные мобильные опрессовочные установки. Это позволяет проводить испытания по отдельным участкам тепловых сетей, оперативно локализовать выявленные повреждения, сократить сроки отключения горячего водоснабжения и уменьшить количество одновременно отключаемых домов. 

Бригады Дзержинских и Кстовских тепловых сетей оперативно устраняют выявленные по итогам испытаний повреждения. После этого отремонтированные участки опрессовываются повторно. По итогам проведённых испытаний было выявлено 210 повреждений.

«Гидравлические испытания необходимы, чтобы в летний период заблаговременно обнаружить и заменить ослабленные участки трубопроводов при подготовке к отопительному периоду и обеспечить надёжное теплоснабжение предстоящей зимой. Просим жителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с сезонными отключениями горячей воды», – отметил заместитель главного инженера по тепловым сетям Нижегородского филиала «Т Плюс» Максим Бренчуков.

Информацию о работах на тепловых сетях, связанных отключениями горячего водоснабжения, можно получить на сайте Нижегородского филиала «Т Плюс» или через онлайн-сервис «Т Плюс» «Тепловая справочная служба».

При обнаружении повреждений тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить:

– в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;

– в Кстовском районе – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (83145) 2-48-41.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс Теплоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных