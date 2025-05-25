Нижегородский филиал "Т Плюс" проверил на прочность 2 000 участков тепловых сетей Дзержинска и Кстова Общество

Фото: пресс-служба нижегородского филиала "Т Плюс"

Специалисты Нижегородского филиала «Т Плюс» испытали на прочность и плотность 2 тысячи участков тепловых сетей Дзержинска и Кстовского района с начала летней ремонтной кампании. Это составляет почти треть от их общего количества и точно соответствует утверждённому календарному плану работ.

Тепловые сети проверяют повышенным давлением сетевой воды температурой до 40 градусов. Горячая вода в домах в ходе испытаний отключается, поскольку теплоноситель для её нагрева на центральных тепловых пунктах в это время не подаётся. Испытания проводятся по графику, согласованному с администрациями муниципальных образований, это обязательный этап подготовки системы теплоснабжения к отопительному сезону.

Для проверки трубопроводов сотрудники тепловых сетей используют специализированные мобильные опрессовочные установки. Это позволяет проводить испытания по отдельным участкам тепловых сетей, оперативно локализовать выявленные повреждения, сократить сроки отключения горячего водоснабжения и уменьшить количество одновременно отключаемых домов.

Бригады Дзержинских и Кстовских тепловых сетей оперативно устраняют выявленные по итогам испытаний повреждения. После этого отремонтированные участки опрессовываются повторно. По итогам проведённых испытаний было выявлено 210 повреждений.

«Гидравлические испытания необходимы, чтобы в летний период заблаговременно обнаружить и заменить ослабленные участки трубопроводов при подготовке к отопительному периоду и обеспечить надёжное теплоснабжение предстоящей зимой. Просим жителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с сезонными отключениями горячей воды», – отметил заместитель главного инженера по тепловым сетям Нижегородского филиала «Т Плюс» Максим Бренчуков.

Информацию о работах на тепловых сетях, связанных отключениями горячего водоснабжения, можно получить на сайте Нижегородского филиала «Т Плюс» или через онлайн-сервис «Т Плюс» «Тепловая справочная служба».

При обнаружении повреждений тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить:

– в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;

– в Кстовском районе – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (83145) 2-48-41.