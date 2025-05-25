Роспотребнадзор проверил воздух после жалоб нижегородцев на вонючий туман

Роспотребнадзор отреагировал на жалобы жителей Нижнего Новгорода из-за неприятного запаха ночью с 13 на 14 июня. Превышений вредных веществ не зафиксировано.
Напомним, вонючий туман опустился на город этой ночью после дождя. Жалобы поступили от жителей из Советского, Канавинского, Ленинского и Нижегородского районов.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, исследование атмосферного воздуха проведено совместно со специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области". Замеры проводились с учетом направления ветра. В результате лабораторного анализа превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ зафиксировано не было.
По данным администрации города, появление тумана в ночь с 13 на 14 июня связано с резким перепадом температуры. Повышенная влажность могла усилить и сконцентрировать любые запахи в воздухе.
Специалисты рассматривают несколько возможных причин появления запаха сероводорода. Одной из них может быть несанкционированный слив отходов с ассенизаторских машин в заброшенные или действующие сети канализации. В мэрии отмечают, что борьба с так называемыми "черными" ассенизаторами ведется постоянно. Сотрудники административно-технической инспекции проводят рейды, выписывают штрафы и изымают технику нарушителей.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород попал в список городов с экстремальным загрязнением воздуха.
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