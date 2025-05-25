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Экономика

Динамика роста нижегородской промышленности оказалась выше среднероссийской

26 июня 2025 16:50  [81] Экономика
Динамика роста нижегородской промышленности оказалась выше среднероссийской

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за период с января по май 2025 года достиг 105,3%. В сегменте обрабатывающих производств показатель оказался еще выше — 107%, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Темпы роста в регионе значительно превысили средние по стране. Так, по данным за тот же период, в целом по России промышленный индекс составил 101,3%, в обрабатывающем секторе — 104,2%.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что крупнейший прирост показал сектор производства кокса и нефтепродуктов — на 43,5%. Существенное увеличение объемов отмечено также в производстве машин и оборудования (на 33,1%), металлических изделий (на 28,5%), транспортных средств и оборудования (на 24,2%), а также компьютеров и электронной техники (на 23,1%).

По словам министра, добиться таких результатов предприятиям помогает, в том числе, государственная поддержка в рамках национальных проектов.

Положительная динамика зафиксирована и в других отраслях. Производство мебели увеличилось на 14%, готовых изделий — на 12%, одежды — на 7,5%, текстильной продукции — на 7,3%, лекарственных средств — на 6,7%.

Узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно в центре поддержки предпринимательства "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф). Центр работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", входящего в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

На базе центра действует горячая линия "Мой бизнес", где можно получить консультации по всем вопросам. Телефон 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на формирование новой модели экономического роста. В его рамках реализуются федеральные проекты, ориентированные на поддержку малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, рост инвестиций, развитие низкоуглеродной экономики, а также совершенствование государственной системы статистики и прогнозирования.

Ранее сообщалось, что химзавод в Нижегородской области запустил производство импортозамещающей продукции.

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Теги:
Нацпроект Промышленность экономика
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