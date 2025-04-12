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Общество

Бомбоубежище в Сормове планируют отремонтировать за 1,3 млн рублей

14 апреля 2025 19:12  [42] Общество
Бомбоубежище в Сормове планируют отремонтировать за 1,3 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

На ремонт бомбоубежища в Сормове выделили 1,27 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает районная администрация. Защитное сооружение находится в многоквартирном доме № 98 по улице Культуры. 

Подрядчик должен будет отремонтировать в бункере стены, потолки, полы, заменить коммуникации и входную дверь. 

Заявки принимают до 16 апреля, итоги подведут 18 апреля. Срок выполнения работ — в течение 45 дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт бомбоубежища на территории ГКОУ "Первый санаторный детский дом" выделят более 15,3 млн рублей. 

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Теги:
Госзакупки Ремонтные работы
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