Бомбоубежище в Сормове планируют отремонтировать за 1,3 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

На ремонт бомбоубежища в Сормове выделили 1,27 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает районная администрация. Защитное сооружение находится в многоквартирном доме № 98 по улице Культуры.

Подрядчик должен будет отремонтировать в бункере стены, потолки, полы, заменить коммуникации и входную дверь.

Заявки принимают до 16 апреля, итоги подведут 18 апреля. Срок выполнения работ — в течение 45 дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт бомбоубежища на территории ГКОУ "Первый санаторный детский дом" выделят более 15,3 млн рублей.