Бомбоубежище в Сормове планируют отремонтировать за 1,3 млн рублей

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На ремонт бомбоубежища в Сормове выделили 1,27 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает районная администрация. Защитное сооружение находится в многоквартирном доме № 98 по улице Культуры.
Подрядчик должен будет отремонтировать в бункере стены, потолки, полы, заменить коммуникации и входную дверь.
Заявки принимают до 16 апреля, итоги подведут 18 апреля. Срок выполнения работ — в течение 45 дней с момента заключения контракта.
Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт бомбоубежища на территории ГКОУ "Первый санаторный детский дом" выделят более 15,3 млн рублей.
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