Станкевич: в России создадут цифровую систему учета газовых баллонов Общество

Фото: АО "Корпорация развития Нижегородской области"

В стране планируют внедрить единую цифровую базу данных для отслеживания газовых баллонов, а также ввести обязательную маркировку этой продукции. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Данная инициатива направлена на повышение уровня безопасности и снижение числа аварий, связанных с использованием газового оборудования.

По слова депутата, с начала 2024 года в многоквартирных домах уже произошло 72 взрыва газовых баллонов. Общее число подобных происшествий исчисляется сотнями. Один из последних инцидентов произошел в городе Ивдель Свердловской области, где в результате взрыва погибли два человека. Подобные трагедии происходят не только в жилом секторе, но и на стройках, заправках и в гаражных массивах.

Станкевич отметил, что в стране отсутствует эффективная система контроля за производством, оборотом, техническим состоянием и утилизацией баллонов. По оценкам, в обращении находится более 50 миллионов единиц, причем около 75% из них уже выработали свой срок службы и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Парламентарий также обратил внимание на то, что на рынке появляются современные композитные баллоны, в том числе отечественного производства — их выпускают на предприятии в особой экономической зоне "Кулибин" в Нижегородской области. При этом в страну бесконтрольно ввозится некачественная продукция из ряда стран бывшего СССР, которая не соответствует установленным требованиям безопасности.

Минэнерго поддержало предложения Комитета по энергетике. Теперь, как подчеркнул Станкевич, решение должно принять правительство России. "Оттягивать решение больше нельзя", — добавил он.

Ранее сообщалось, что плановое увеличение тарифов на газ для населения произойдёт с 1 июля в Нижегородской области.