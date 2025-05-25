Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2025 18:15  [88] Станкевич: в России создадут цифровую систему учета газовых баллонов
26 июня 2025 18:06  [82] Ученые завершили фундаментальные исследования по двум проектам в области химии, получившим поддержку Нижегородского НОЦ
26 июня 2025 17:47  [139] Глава фонда "Сострадание НН" напомнил о важности чипирования питомцев
26 июня 2025 17:44  [92] Вопросы цифровизации строительной отрасли обсудили в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 17:19  [126] Школы для людей с лишним весом создадут в Нижегородской области
26 июня 2025 17:07  [121] 13 пожаров потушили в нижегородских лесах за июнь
26 июня 2025 16:35  [149] Улицу Алексеевскую перекроют из-за сноса зданий бывшего центра крови
26 июня 2025 16:16  [166] Устранена неисправность, создававшая риск ДТП с трамваями в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 16:00  [140] Более 6 млн рублей направят на вакцину от бешенства в Нижегородской области
26 июня 2025 15:44  [148] "Черного" ассенизатора поймали с поличным во время рейда в Канавине
Общество

Станкевич: в России создадут цифровую систему учета газовых баллонов

26 июня 2025 18:15  [88] Общество
Станкевич: в России создадут цифровую систему учета газовых баллонов

Фото: АО "Корпорация развития Нижегородской области"

В стране планируют внедрить единую цифровую базу данных для отслеживания газовых баллонов, а также ввести обязательную маркировку этой продукции. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Данная инициатива направлена на повышение уровня безопасности и снижение числа аварий, связанных с использованием газового оборудования.

По слова депутата, с начала 2024 года в многоквартирных домах уже произошло 72 взрыва газовых баллонов. Общее число подобных происшествий исчисляется сотнями. Один из последних инцидентов произошел в городе Ивдель Свердловской области, где в результате взрыва погибли два человека. Подобные трагедии происходят не только в жилом секторе, но и на стройках, заправках и в гаражных массивах.

Станкевич отметил, что в стране отсутствует эффективная система контроля за производством, оборотом, техническим состоянием и утилизацией баллонов. По оценкам, в обращении находится более 50 миллионов единиц, причем около 75% из них уже выработали свой срок службы и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Парламентарий также обратил внимание на то, что на рынке появляются современные композитные баллоны, в том числе отечественного производства — их выпускают на предприятии в особой экономической зоне "Кулибин" в Нижегородской области. При этом в страну бесконтрольно ввозится некачественная продукция из ряда стран бывшего СССР, которая не соответствует установленным требованиям безопасности.

Минэнерго поддержало предложения Комитета по энергетике. Теперь, как подчеркнул Станкевич, решение должно принять правительство России. "Оттягивать решение больше нельзя", — добавил он.

Ранее сообщалось, что плановое увеличение тарифов на газ для населения произойдёт с 1 июля в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газоснабжение Госдума Юрий Станкевич
Поделиться:
Новости по теме
07 мая 2025 18:22  [829] В Госдуме выступили за более частые проверки газового оборудования в МКД
06 мая 2025 19:00  [635] Заслуженный спасатель рассказал, как почувствовать утечку газа и избежать взрыва
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных