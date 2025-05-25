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Происшествия

Семья погибшего на складе нижегородца получила 4 миллиона за моральный вред

27 июня 2025 09:37  [89] Происшествия
Семья погибшего на складе нижегородца получила 4 млн рублей за моральный вред

Семья работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве в Нижнем Новгороде, получила компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей. Выплаты были произведены по решению суда, основанному на иске прокуратуры Канавинского района.

Трагедия произошла на складе предприятия ООО "Профильный Вектор". Во время разгрузки начальник производства оказался зажат задней частью кузова автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прокуратура провела проверку обстоятельств происшествия и установила, что к трагедии привели нарушения со стороны работодателя. В частности, погибший был допущен к работе без необходимого обучения по охране труда и без использования средств индивидуальной защиты.

В интересах семьи погибшего — жены-пенсионерки и двух сыновей, один из которых является ребенком-инвалидом, — прокуратура подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд полностью удовлетворил исковые требования, и обязал работодателя произвести выплату.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура организовала проверку после крупного пожара в промзоне Дзержинска.

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Теги:
Прокуратура Суд
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