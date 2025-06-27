Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород Общество

На Нижегородской ярмарке в рамках XII Форума регионов России и Беларуси проходит масштабная выставка (0+) достижений народного хозяйства двух стран. Одновременно с ней открылась и совместная торговая ярмарка.

Экспозиция разместилась в двух крытых павильонах, а также на открытой площадке. Посетители могут увидеть как современные разработки, так и проверенные временем образцы техники. Например, среди представленной сельхозтехники — трактор Belarus 82.1, популярный среди фермеров за свою надежность и доступную цену. Рядом — мощный Belarus 3522, предназначенный для крупных агропредприятий.

Кроме тракторов на выставке представлены российские и белорусские комбайны, автобусы и легковые автомобили. В частности, зерноуборочный комбайн GH810 стоимостью почти 25 млн рублей.

Также в Нижнем Новгороде выставлен полицейский снегоболотоход на гусеницах. Машина выполнена на базе легендарной "буханки", однако установлена на гусеничную платформу, что придает ей футуристичный облик. Транспортное средство предназначено для перевозки людей и грузов в условиях труднопроходимой местности. Оно способно передвигаться не только по суше, но и по воде — скорость движения по водной поверхности достигает 5 км/ч. По твердому покрытию аппарат может развивать скорость до 50 км/ч. Из-за необычного экстерьера посетители выставки прозвали машину "кибербуханкой".

Торговая ярмарка предлагает гостям продукцию регионов России и Беларуси. Здесь можно не только приобрести товары, но и продегустировать угощения. Белорусские павильоны встречают посетителей с традиционным хлебом-солью, народными песнями и танцами. Особый интерес вызывают ремесленные мастер-классы: гончары и мастерицы демонстрируют свое искусство прямо на глазах у зрителей.

Ниже смотрите наш фоторепортаж с ярмарки.

Фото: Кира Мишина