Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород

На Нижегородской ярмарке в рамках XII Форума регионов России и Беларуси проходит масштабная выставка (0+) достижений народного хозяйства двух стран. Одновременно с ней открылась и совместная торговая ярмарка.
Экспозиция разместилась в двух крытых павильонах, а также на открытой площадке. Посетители могут увидеть как современные разработки, так и проверенные временем образцы техники. Например, среди представленной сельхозтехники — трактор Belarus 82.1, популярный среди фермеров за свою надежность и доступную цену. Рядом — мощный Belarus 3522, предназначенный для крупных агропредприятий.
Кроме тракторов на выставке представлены российские и белорусские комбайны, автобусы и легковые автомобили. В частности, зерноуборочный комбайн GH810 стоимостью почти 25 млн рублей.
Также в Нижнем Новгороде выставлен полицейский снегоболотоход на гусеницах. Машина выполнена на базе легендарной "буханки", однако установлена на гусеничную платформу, что придает ей футуристичный облик. Транспортное средство предназначено для перевозки людей и грузов в условиях труднопроходимой местности. Оно способно передвигаться не только по суше, но и по воде — скорость движения по водной поверхности достигает 5 км/ч. По твердому покрытию аппарат может развивать скорость до 50 км/ч. Из-за необычного экстерьера посетители выставки прозвали машину "кибербуханкой".
Торговая ярмарка предлагает гостям продукцию регионов России и Беларуси. Здесь можно не только приобрести товары, но и продегустировать угощения. Белорусские павильоны встречают посетителей с традиционным хлебом-солью, народными песнями и танцами. Особый интерес вызывают ремесленные мастер-классы: гончары и мастерицы демонстрируют свое искусство прямо на глазах у зрителей.
Ниже смотрите наш фоторепортаж с ярмарки.
Фото: Кира Мишина
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