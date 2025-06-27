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Происшествия

Два дома сгорели ночью около Арзамаса

27 июня 2025 10:30  [119] Происшествия
Два дома сгорели ночью около Арзамаса

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В ночь на 27 июня в селе Мотовилово Арзамасского района произошёл крупный пожар, уничтоживший два жилых дома и надворную постройку. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МЧС.

Возгорание охватило площадь в 290 квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты. В тушении огня участвовали 19 специалистов и 7 единиц техники от МЧС.

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать человеческих жертв. Пострадавших нет, однако из зоны возгорания были эвакуированы трое человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации электрического оборудования. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее в региональном ГУ МЧС назвали причину пожара на бывшем химзаводе в промзоне Дзержинска.

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Теги:
Арзамасский район МЧС Пожар
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