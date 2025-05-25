Гибель женщины на пожаре под Городцом обернулась проверкой СК Происшествия

В Городецком районе Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины в результате возгорания жилого дома. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, пожар произошел 24 июня 2025 года в одном из домов, расположенных в деревне Жеравизное. После тушения огня в помещении было обнаружено тело женщины.

На место происшествия прибыл следователь Городецкого межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета России. Он организовал проведение процессуальной проверки. Тело погибшей осмотрели, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.