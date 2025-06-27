Экс-застройщику "Окского берега" дали 6 лет за хищение средств дольщиков Общество

Бизнесмен Сатиш Калра приговорен к шести годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями при реализации проекта жилого комплекса "Окский берег" в Новинках. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Приговор вынес Приокский районный суд Нижнего Новгорода.

Следствием установлено, что в период с августа 2015 года по декабрь 2018-го Калра занимал должность генерального директора в компаниях ООО "Капстройинвест" и ООО "ЭкоГрад", занимавшихся строительством 23 жилых домов. Средства от 680 дольщиков, поступившие на счета этих организаций, он использовал не по назначению - вместо строительства жилья направил их на личные нужды. Общий ущерб составил более 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в апреле-мае 2018 года Калра заключил сделку с ООО "Топ-Сервис" на продажу будущего объекта недвижимости, не имея на это законных оснований и не планируя выполнять условия договора. Обманным путем он получил за указанную землю 1,2 млн рублей.

Также установлено, что с сентября 2016-го по октябрь 2018 года, возглавляя ООО "ЭкоГрад", Калра дал указание бухгалтеру выдать ему наличными более 117 млн рублей. Бухгалтер не был осведомлен о преступных намерениях руководителя, а сам Калра присвоил средства, не предоставив соответствующих отчётных документов.

Впоследствии средства дольщикам были возвращены за счёт публично-правовой компании "Фонд развития территорий", признанной гражданским истцом по делу.

Суд назначил Калре наказание в виде шести лет колонии общего режима, штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет на занятие определенных должностей сроком на два года.

Напомним, что достроить "Окский берег" планируется до 2040 года.

Ранее сообщалось, что дольщики проверили ход строительства ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде.